Stop de moordpartij van de Nekker of strijd om titel van Aartsvader: stad gaat op zoek naar leukste teambuildingactiviteit

Mechelen “Als het regent schuilen we onder de paraplu, anders gebruiken we hem als vangnet”: regen houdt carnavals­stoe­ten niet tegen

Echte carnavalisten zijn niet bang van een beetje regen. Dat is het afgelopen weekend wel gebleken in de Mechelse regio. Zaterdag ging in Schriek de 51ste editie van de Kindercarnavalstoet door. Zondag was het de beurt aan zowel Mechelen als Willebroek.