Stiltebos aan Tivoli levert award op

Mechelen Concert­zaak zet 2023 in met concert­reeks: “Dromen van muziekcen­trum in binnenstad”

De Concertzaak zet 2023 in met een nieuwe reeks optredens. Daarmee willen de organisatoren niet alleen muziekliefhebbers een prettige avond bezorgen, maar ook aantonen dat er nood is aan een centrale plek voor muzikanten en concerten. “Op lange termijn dromen we van een muziekcentrum in de binnenstad.”

13 januari