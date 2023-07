Stevige buien met een enkele keer onweer in Mechelen vandaag

Albanezen stalen juwelen van overleden familiele­den: “Het gaat niet om ‘wat’ juwelen, maar herinnerin­gen”

Drie Albanezen zijn door de rechters in Mechelen schuldig bevonden aan een tiental inbraken in Mechelen en Putte. Het trio werd in februari jongstleden opgepakt na een dolle achtervolging. Ze ontkenden de inbraken niet. Verschillende slachtoffers stelden zich burgerlijke partij. “De juwelen die nu weg zijn, waren erfstukken. Dit doet pijn”, getuigde één van hen op zitting.