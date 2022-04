Sterkhuis blijft na positieve evaluatie: “Begeleidden 37 gedetineerden succesvol terug naar maatschappij”

Mechelen Jonge vrouw bestolen tijdens wandeling

Tijdens een wandeling in de Hertshoornstraat in Mechelen is een 21-jarige vrouw bestolen. De dief ging ervandoor met het gsm-toestel van de vrouw. De politie van Mechelen-Willebroek is een onderzoek opgestart. De dief is voorlopig nog steeds spoorloos.

14:00