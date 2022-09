Stepbestuurder (22) lichtgewond bij aanrijding

voetbal vierde provinciale D Philippe Van Perck en VC Leest ontvangen Rita Berlaar voor eerste competitie­wed­strijd in bestaan: “Ik voorspel een seizoen van vallen en opstaan”

Komend weekend ontvangt het nieuwe VC Leest, ontstaan op de fundamenten van Rapid Leest en voornamelijk Leest United, Rita Berlaar voor de eerste officiële wedstrijd in zijn bestaan. Een start in vierde provinciale D met best nog wat vraagtekens, want tijdens de voorbereiding was het logischerwijze zoeken voor coach Philippe Van Perck die een compleet nieuwe spelerskern moest inpassen. En die zoektocht is nog niet ten einde.

1 september