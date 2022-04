Stekr-renovatiecoaches ronden kaap van 2 miljoen aan investeringen in eerste werkjaar

Mechelen Veertiger gewond bij kop-staartaan­rij­ding

Bij een verkeersongeval op de Edgard Tinellaan is een 40-jarige man gewond geraakt. Het ging om de bestuurder van een personenwangen. Hij was betrokken bij een kop-staartaanrijding tussen een vrachtwagen en nog een andere wagen. In totaal waren er dus drie voertuigen betrokken bij het ongeval. De veertiger liep lichte verwondingen op. Hij werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis.

26 april