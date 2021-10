Steekpartij op perron Mechelen-Nekkerspoel: “Eerst tumult ontstaan op de trein”

Politiezone Mechelen-Willebroek kreeg rond 18.45 uur de oproep binnen. “Met de boodschap dat er tumult was ontstaan op een trein. Dat tumult zou zich later hebben verdergezet op het perron van Nekkerspoel. Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis met zijn verwondingen. Hij is buiten levensgevaar. De verdachte is geïdentificeerd. Het onderzoek is nu in handen van de spoorwegpolitie”, aldus woordvoerder van de politiezone Dirk Van de Sande.