Stadsbestuur over nieuw rapport van Locatus: “Ons handelsapparaat is in topvorm”

Elk jaar publiceert de vastgoedadviseur Locatus de leegstandsmonitor. Het goede nieuws: de leegstand daalt over het algemeen, al is dat niet zozeer het resultaat van de komst van meer handelszaken, maar wel met de afname van het aantal winkelruimtes.

“Je ziet dat onder druk van de e-commerce in zo goed als alle steden het aantal winkelpanden afneemt. Het is mooi om zien dat dat in Mechelen niet het geval is. Dit is in de eerste plaats knap werk van al onze Mechelse handelaars”, zegt Economieschepen Greet Geypen.

10,5% leegstaande panden

Alle centrumsteden samen verloren 333 handelspanden, maar in Mechelen kwamen er acht bij. Ook de totale winkelvloeroppervlakte in de stad nam toe, met 1.676 m² (goed voor in totaal 270.062 m²).

De leegstand in het kernwinkelgebied bedraagt 10,5 procent. Mechelen staat daarmee op de derde plaats en moet het enkel Brugge en Gent voorlaten. Het gaat wel om een toename: vorig jaar bedroeg de leegstand 9,9 procent.

Qua winkelvloeroppervlakte doet Mechelen het nog beter en bekleedt het de tweede plaats.

Totaalaanpak

Volgens Geypen is dat het resultaat van een totaalaanpak. “Mechelen is een veilige en nette stad. We hebben geïnvesteerd in een uitnodigende publieke ruimte, denk maar aan de belevingsstrook op de IJzerenleen en de opwaardering van de Onze-Lieve-Vrouwestraat.”

“We hebben leegstand op een innovatieve manier aangepakt met onder andere het MEST-plan. We hebben onze winkeldriehoek verkeersluw gemaakt én met onze drie Shopping Shuttles spelen we in op de behoeften van de mensen.”

“Ondernemers voelen de positieve vibe. Ze dragen daar natuurlijk zelf in belangrijke mate toe bij. Kijk naar het aantal gastronomische restaurants dat er vorig jaar is bijgekomen. Mechelen is in topvorm”, vult burgemeester Alexander Vandersmissen aan.

Blijven investeren

Het stadsbestuur zegt ervan overtuigd te zijn dat de cijfers in de toekomst alleen maar beter zullen worden. “We blijven investeren in onze publieke ruimte”, besluit Geypen.

“Zo zijn we momenteel bezig met de heraanleg van de Onze-Lieve-Vrouwestraat. Dat heeft op de korte termijn natuurlijk een impact op de leegstandscijfers. Maar zodra de straat heraangelegd is, zal ook deze straat weer handelszaken aantrekken.”

LEES OOK

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.