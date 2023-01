Stadhuis en gerechtsgebouw in Mechelen bekogeld met molotovcocktails: “Alle vertrouwen in ons politiekorps”

Eerst zou het Huis van de Mechelaar in de Reuzestraat zijn bekogeld, nadien volgde een gelijkaardige ontploffing aan het gerechtsgebouw van Mechelen. Daar zou er schade zijn aan de kabel van het afzuigsysteem, in het Huis van de Mechelaars is het raam aan de inkomhal gesneuveld. De brandweer werd ter plaatse gestuurd en kreeg de situatie telkens snel onder controle.Ook de politie is ter plaatse voor verder onderzoek en het parket werd ingelicht. “Uit de eerste vaststellingen is gebleken dat er met een molotovcocktail werd gegooid”, vertelt parketwoordvoerster Lieselotte Claessens van de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket. “Het labo is onderweg voor de nodige vaststellingen.”

Volledig scherm MECHELEN - Het centrum van Mechelen werd donderdagavond opgeschrikt door enkele ontploffingen. Op zeker twee locaties is er schade vastgesteld. © Tim Van der Zeypen

Ernstige criminele feiten

De omstandigheden worden nu verder onderzocht door de lokale recherche van de politiezone Rivierenland. Voorlopig zijn er nog geen arrestaties uitgevoerd, maar Mechels burgemeester Alexander Vandersmissen (Open VLD) heeft alle vertrouwen in zijn politiekorps. “Dit zijn zeer ernstige criminele feiten. Het gaat om brandstichting bij nacht”, klinkt het in een korte reactie. “Onze recherche is nu met man en macht aanwezig en stelt alles in het werk om de verdachten zo snel mogelijk te identificeren. Wij hebben een reputatie om verdachten in zulke dossiers snel te vatten en ook in dit dossier heb ik alle vertrouwen in ons politiekorps dat we deze mensen snel zullen kunnen identificeren en voor de rechter kunnen brengen.”

Aangepaste beveiliging

Rechtbankvoorzitter Theo Byl reageert bezorgd na de aanslag op het Mechelse gerechtsgebouw. “Dit is het zoveelste incident op een rij. Weliswaar in omvang en ernst verschillend”, aldus Byl. Hij was donderdagavond ter plaatse in het Mechelse gerechtsgebouw op het moment van de feiten, maar wil verder niet ingaan op het incident. “Maar er moet toch gezegd worden dat er, rekening houdend met het aard van dossiers die in Mechelen worden behandeld, al jaren gevraagd wordt naar aangepaste beveiliging voor ons gerechtsgebouw. Na dit incident hoop ik dat deze vraag eindelijk eens ernstig wordt genomen. Het zou van het nodige respect voor de mensen die er werken getuigen”, besluit de afdelingsvoorzitter.

