Stad zoekt vrijwilligers voor ‘Talent krijgt zomerkans’

Mechelen Stepgebrui­kers geverbali­seerd voor het rijden op autoweg

Twee stepgebruikers zijn door de politie van Mechelen-Willebroek geverbaliseerd. Het duo reed op de autoweg (N16) in Mechelen. “Daar is het verboden om te rijden met een step”, legt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande uit. Tijdens een andere politiecontrole afgelopen weekend nam de politie ook nog een motorfiets 125 CC in beslag. De chauffeur had totaal geen rijbewijs. Iets wat wel is verplicht. Binnenkort zal de man worden gedagvaard om te rijden zonder rijbewijs.

9:30