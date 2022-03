Stad zoekt personeel voor energietransitie

Mechelen Kangoeroes vieren beker op balkon stadhuis

“Let’s go Kangoeroes, let’s go!” De strijdkreet weergalmde vrijdagavond over de Mechelse Grote Markt tijdens de viering van de damesploeg van de Kangoeroes. Het was de eerste keer dat een niet-voetbalploeg op die manier werd gevierd.

25 maart