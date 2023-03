Stad zegt nee op eerherstel voor ‘heksen’: “Nadat ze had bekend werd Maria gewurgd. Uit genade”

Politie vindt voor 11 miljoen euro aan cocaïne in woning waar vermeende cocaïnewas­se­rij werd aangetrof­fen

In een woning langs de Hogeweg in Battel bij Mechelen heeft de politie zo’n 230 kilo cocaïne aangetroffen. Vorige maand werd in diezelfde woning nog een vermeende cocaïnewasserij opgedoekt. De politie vond de drugs op een bijzonder opmerkelijke manier.