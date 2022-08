Stad wil inwoners op weg helpen naar energiebesparing: “Spelen rol van routeplanner”

voetbal beker van belgië Sabri Hmouda en RC Mechelen na verlengin­gen door tegen Sparta Petegem (2-4). Derby tegen Lierse Kempenzo­nen wacht: “Op kwaliteit en karakter”

RC Mechelen voetbalde voor rust een knappe en verdiende 0-2-voorsprong bij elkaar op bezoek bij Sparta Petegem. Maar de ploeg van trainer Bert Dhont kroonde zich vorig seizoen niet voor niets tot kampioen in tweede nationale en knokte terug in de tweede helft. Vijf minuten voor tijd viel de gelijkmaker na een licht gefloten strafschop en dus moesten verlengingen voor de beslissing zorgen. Daarin zette Sabri Hmouda de bezoekers op 2-3, ook al vanop de stip. Ondanks een dubbele gele kaart voor Ventôse diepte Racing de score in het slot nog uit, 2-4 was de eindstand.

