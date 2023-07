Stad waarschuwt inwoners voor phishing: “Wij hebben géén deurwaarder aangesteld”

Antwerpse tattooshop van ex-profvoet­bal­ler Seth De Witte (35) is schot in de roos op Tomorrow­land: “Ze krijgen maar niet genoeg van... het logo”

Zit de liefde voor Tomorrowland zo diep in je hart dat je ze wil laten vereeuwigen op je lijf? Dat kan, want zowel op camping Dreamville als op het terrein is een tattooshop gevestigd. De artiesten van Rebels & Rustlers - de shops van voormalig profvoetballer Seth De Witte (35) in Antwerpen en Mechelen - draaien overuren voor de mooiste Tomorrowlandkleurplaten in inkt. “Bij je tiende editie hoort nu eenmaal een tattoo.”