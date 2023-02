Stad vindt oplossing voor warme maaltijden in dorpen: “De prijsverhoging is natuurlijk jammer”

voetbal tweede nationale B Racing Mechelen en Turnhout verdelen de buit na aangenaam kijkstuk (0-0): “Prestatie om op te bouwen”

Racing Mechelen is er niet in geslaagd om te winnen van Turnhout, maar dat geldt net zo goed in de omgekeerde richting. De twee ploegen hielden elkaar in evenwicht en kregen ook allebei voldoende kansen. Scoren lukte echter niet en zo blijven de troepen van Greg Vanderidt achter met een 4 op 18. Geen cijfers om over naar huis te schrijven, maar Racing stónd er wel weer negentig minuten lang en misschien is dat wel de broodnodige geruststelling in aanloop naar de Mechelse derby van volgend weekend.