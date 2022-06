Stad vindt eindelijk koper voor ‘poorten’ Rik Wouterstuin

Mechelen Albanese dievenben­de krijgt celstraf­fen tot 40 maanden met uitstel

De rechters in Mechelen hebben vier Albanezen schuldig bevonden aan een hele reeks inbraken in gans België. Twee van hen kregen celstraffen van 18 maanden met uitstel opgelegd, de overige twee werden veroordeeld tot celstraffen van 40 maanden met uitstel. De inbraken dateren van augustus tot november 2020. In totaal pleegde de dievenbende 9 effectieve woninginbraken en 7 inbraakpogingen. Drie van de vier Albanezen ontkenden de inbraken niet. De vierde wel. Hij had volgens het parket zijn voertuigen ter beschikking gesteld van de bende. Alleen was hij zich daar naar eigen zeggen niet van op de hoogte.

2 juni