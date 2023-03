Stad viert shorttrackkampioenen Stijn en Hanne Desmet: “Tof om door het thuisfront erkend te worden”

Hun thuisstad Mechelen moest de laatste maanden wijken voor onder meer Gdansk en Seoel, maar dat bleek meer dan de moeite waard. Shorttrackers Hanne en Stijn Desmet behaalden elk Europees goud en tweemaal Europees zilver.

Stijn deed daar tien dagen geleden nog een zilveren plak op het WK bovenop. Broer en zus domineerden dan ook het Belgisch Kampioenschap van afgelopen weekend.

“Het niveau van vorig jaar bevestigen, is mentaal en fysiek nog veel uitdagender”, looft Sportschepen Abdrahman Labsir. “En zij deden het gewoon opnieuw, samen, en onder zeer moeilijke omstandigheden.”

“De manier waarop beide daarmee omgaan, is bewonderenswaardig. Sportpersoonlijkheden zoals hen moeten we ongelooflijk koesteren in onze stad.” Hij overhandigde broer en zus een Mechelenbon.

Broer en zus konden de viering, de tweede op ruim een jaar tijd, waarderen. “Het heeft lang geduurd voor we in Mechelen zijn mogen langskomen, maar dit is fijn hé. Het is niet waarom we het doen, maar erkend worden is altijd leuk”, zegt Stijn.

“Het is leuk om je je thuisstad verwelkomd te worden en te horen dat iedereen enthousiast is. We zijn niet vaak in Mechelen, maar we zijn hier opgegroeid en mama woont hier”, vult Hanne aan.

Beide genieten nu van verdiende rust. “Sinds afgelopen weekend zijn we klaar met schaatsen. Nu doen we een paar weken niks, vanaf april beginnen we heel rustig te trainen om tegen mei weer volle bak bezig te zijn ter voorbereiding van het seizoen vanaf november.”

Volledig scherm MECHELEN Stadhuis ontvangt shorttrack-kampioenen Hanne en Stijn Desmet © David Legreve

Volledig scherm MECHELEN Stadhuis ontvangt shorttrack-kampioenen Hanne en Stijn Desmet © David Legreve

Volledig scherm MECHELEN Stadhuis ontvangt shorttrack-kampioenen Hanne en Stijn Desmet © David Legreve

Volledig scherm MECHELEN Stadhuis ontvangt shorttrack-kampioenen Hanne en Stijn Desmet © David Legreve

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.