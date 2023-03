Stad verlengt concessie voor eetcafé t’ Ass in Tivolipark: “Heeft een positieve impact op het park”

‘Het Huizeke’ in het Tivolipark werd in 2018 omgetoverd tot het eetcafé t’Ass. De bediening gebeurt er door jongeren met een autismespectrumstoornis (ASS), onder begeleiding van vzw Jec De Krone. Op basis van de positieve evaluatie , de grote meerwaarde voor het park, de jongeren die er werken en de bezoekers, verlengt de stad de concessie met 5 jaar. “Het t’Ass heeft een positieve impact op het Tivolipark. Ouders kunnen er genieten van een drankje en een hapje terwijl hun kinderen in de speeltuin spelen, vandalisme en hangjongeren werden teruggedrongen, er worden activiteiten met de buurt georganiseerd en tegelijkertijd krijgen jongeren met een autismespectrumstoornis er de kans om een eerste werkervaring op te doen. Zelfs jongeren met een werkstraf kunnen er dankzij het Justitiehuis Mechelen terecht om hun taakstraf ter plaatse uit te voeren”, zegt schepen van Gebouwen en Financiën Arthur Orlians (Vld-Groen-m+). “Vzw De Krone werkt samen met scholen en jeugdinstellingen om de zelfredzaamheid van jongeren te verhogen. Uit een evaluatie blijkt dat 70% van deze jongeren doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt of naar een hogere opleiding. Dat is sociale mobiliteit in de praktijk.”

Toiletcontainer

“Met de heraanleg van de wijk Otterbeek, het nieuwe ziekenhuis en woonzorgcentrum, de nieuwe ingang via de Eikestraat met bijhorende groene parking, de nieuwe hondenweide en het stiltebos aan de kant van de Tivolilaan, is het park nog sterker verweven met de omliggende wijken”, vertelt schepen van natuur- en groenbeheer Patrick Princen (Vld-Groen-m+). “Dit zorgt ervoor dat ook het aantal bezoekers blijft toenemen. Dankzij de aanwezigheid van t’ASS blijven mensen ook langer: een kleine honger of grotere dorst van spelende kinderen is dan snel opgelost. Om die reden plaatsen we binnenkort ook een dubbele toiletcontainer naast het huisje. Aan het Neerhof zijn voldoende toiletten aanwezig, maar die zijn niet altijd open tijdens de openingsuren van t’ASS. Bovendien is de afstand voor kindjes die dringend naar het toilet moeten al vrij groot. Op termijn is een structurele uitbreiding van de toiletten nog altijd een optie, maar deze toiletcontainers zijn een goede en hygiënische optie in tussentijd. Deze toiletten laten we ook beschilderen met enkele mooie kunstwerkjes in het thema van het park, maar dat is nog een verrassing.”