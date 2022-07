Stad reikt subsidies uit aan projecten in het Zuiden

De stad organiseert jaarlijks een wedstrijd ‘Mechelen mondiaal voor SDG’s’. Dit keer wonnen een project om meisjes te beschermen tegen misbruik en geweld in Vietnam en een project over watervoorziening in Mali. “Projecten die mooi aansluiten bij wat we als stad in Mechelen doen”, zegt schepen van Mondiaal beleid Rina Rabau Nkandu.