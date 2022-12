Stad plaatst 244 bijkomende fietsnietjes: “Hinderlijk voetpadparkeren voorkomen”

De stallingen komen zowel in het centrum als in de deelgemeenten. De stad trekt er 85.668,40 euro voor uit. “We merken dat fietsen in en rond onze stad steeds populairder wordt”, motiveert schepen van Mobiliteit Vicky Vanmarcke.

“De cijfers van onze fietsentellers geven een stijging van 19% tegenover vorig jaar aan. We willen als stad dan ook goede parkeerinfrastructuur voor fietsers voorzien. Enkel zo kan elke fietser zijn fiets snel en veilig stallen, en werken we mogelijke hinder door verkeerd gestalde rijwielen weg.”

Signaal geven

“Door op grote schaal fietsnietjes te plaatsen willen we naar onze burgers toe ook het signaal geven dat we de mobiliteit van elke Mechelaar ter harte nemen. Bij deze dan ook een warme oproep om fietsen niet op voetpaden maar in de fietsenrekken of in huis te stallen.”