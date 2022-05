Stad overhandigt sleutel nooddorp aan Rode Kruis: “Kiezen voor collectieve aanpak”

Op een kleine twee maanden tijd verrees een heus dorp op de grindparking tegenover de bioscoopzalen van UGC. Er staan vooral woonunits voorzien van bed, kast, koelkast, locker, tafel en stoelen met het oog op de opvang van gezinnen. Verwacht wordt dat zowat 40 procent van de toekomstige bewoners uit kinderen zal bestaan.

“Had men mij gezegd dat de bouw van een dergelijk dorp op zo’n korte termijn mogelijk was, ik had het niet geloofd. Dit is een huzarenstukje”, looft burgemeester Alexander Vandersmissen. De aanpak is duidelijk anders dan in dat andere nooddorp in Antwerpen, dat voor een meer individuele aanpak koos. In Mechelen is de opvang collectief.

Sanitair, de keuken en de eet-, leef-, was- en speelruimte werden gezamenlijk georganiseerd in aparte units en tenten. Verder op de site ook een dokterskabinet en ruimte voor begeleiders en vrijwilligers. Alles werd verbonden met wandelpaden in asfalt en er komen nog groenvoorzieningen. Er staat omheining en er is permanente toegangscontrole, verlichting en camerabewaking. Dat vaak met blauw-gele decoratie, tot zelfs in de keuze van de bloemen toe.

Ondersteuning

Senior manager opvang asielzoekers Hilde Van Gastel van Rode Kruis-Vlaanderen is blij met die keuze voor een collectieve aanpak. “Mensen leven graag zelfstandig, maar zijn bij aankomst in een land waar ze de taal en procedures niet kennen vaak verloren en zitten er vaak alleen. Hier kunnen ze even ‘op hun effen’ komen, moeten ze niet alles zelf gaan regelen of pakweg inkopen gaan doen.”

Zo worden drie maaltijden per dag voorzien, is de vreemdelingendienst aanwezig voor registraties en werden afspraken gemaakt met de VDAB voor de toekomst naar werk. De kans is klein dat kinderen nog dit schooljaar naar een klas zullen kunnen, maar ook daar wordt aan gewerkt. “We geloven sterk dat als we die eerste maanden inzetten op begeleiding en extra ondersteuning, ze dat duwtje krijgen om in de maatschappij te kunnen”, zegt Van Gastel.

Naast Nederlandse lessen, sport en ontspanning is psychosociale ondersteuning heel belangrijk. “Hier zijn de vluchtelingen veilig, maar ze voelen nog altijd de stress van de afgelopen weken en ook de zorg om de achtergebleven familie is erg beproevend”, zegt CEO Vandekerckhove.

16 mei

Het Rode Kruis mikt op 16 mei om het nooddorp volledig operationeel te hebben, al kunnen er mogelijk al eerder vluchtelingen terecht. Tot de opening zullen dagelijks 10 à 20 vrijwilligers aan het werk zijn met de afwerking, bovenop de Rode Kruismedewerkers. Voor de langere termijn is het Rode Kruis overigens nog op zoek naar medewerkers en vrijwilligers.

De woon- en leefunits zijn afkomstig van Idelco van de bekende ondernemer Joris Ide, dat er nog zo’n vijftig moet plaatsen. “Dit is het grootste dorp dat we tot nog toe hebben gerealiseerd, maar alles is vlot verlopen”, zegt Kris Vermeersch. Behalve voor de opvang van asielzoekers worden hun modulaire units ook gebruikt als bureelruimte of door scholen.

Op dit ogenblik zijn alle opvangplaatsen voor Oekraïense vluchtelingen in Mechelen (in het kleinere nooddorp Montréal en in woningen van Woonpunt) ingenomen. Enkel bij opvanggezinnen zijn er nog een aantal plaatsen.