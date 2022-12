Stad organiseert ‘Week van de mensenrechten’: “Werken aan wereld met gelijke rechten voor iedereen”

Mechelen en Leuven sloten zich in oktober aan bij een internationaal netwerk van steden en regio’s die beter willen samenwerken rond mensenrechten.

Daar vraagt de stad aandacht voor tijdens een week boordevol activiteiten zoals mensenrechtenwandelingen, schrijfmarathons, een filmvertoning en panelgesprekken. Het programma is terug te vinden op https://mondiaal.mechelen.be/mensenrechten .

“Door activiteiten op te zetten, maken we mensenrechten tastbaar voor de Mechelaar. Zo houden we het vuur brandend en kunnen we samen blijven werken aan een wereld met gelijke rechten voor iedereen, nu en morgen”, aldus schepen van Mondiaal beleid Rina Rabau Nkandu.