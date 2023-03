Stad organiseert omstaanderstraining: “Niet wegkijken, maar reageren”

Stad pompt fors bedrag in nieuw parkeerge­lei­dings­sys­teem: “Ook in tijden van gps heel erg nodig”

Mechelen zal een zeer groot bedrag aan een nieuw parkeergeleidingssysteem besteden. Het huidige is tien jaar oud, achterhaald en deels buiten dienst. De borden worden in 2024 verwacht en moeten meer kunnen dan bestuurders naar parkings leiden. “Ze moeten ook aan de hand van icoontjes naar hoppinpunten kunnen verwijzen en aangeven waar je een deelwagen, bus, fiets of de step kan nemen”, klinkt het.