Stad nodigt Mechelaars uit voor warme Kerst: “Even kan onze aandacht naar iets anders”

MechelenIn de Winterbar Mirage op de binnenkoer van het Mechelse stadhuis heeft de stad samen met Foodsavers en Horeca Mechelen een 260-tal mensen uitgenodigd voor een warme Kerst. “Mensen in moeilijke tijden, met mindere mogelijkheden of die er gewoon nood aan hebben om eens samen aan tafel te kunnen zitten met anderen”, klinkt het.

De warme kerstmaaltijd, zoals het project ook heet, ging dit jaar voor de derde keer door. Omwille van corona was het nog niet eerder gelukt om iedereen fysiek uit te nodigen. “De voorbije jaren werkten we met afhaalmaaltijden, maar nu is het eindelijk gelukt om de mensen bij elkaar te brengen”, vertelt Herman van Foodsavers. “Het is ook een unieke en mooie locatie. Het heeft niet enkel een kerstsfeer, maar vooral een feestsfeer. En dat is uiteindelijk het belangrijkste. Iedereen een leuke dag geven.”

Handen in elkaar

Samen met kansarmoedeorganisaties sprak de organisatie mensen en gezinnen in het Mechelse aan. Zaterdag konden er een 500-tal maaltijden worden afgehaald bij sociaal restaurant Refug, op kerstdag zelf werden er een 260-tal mensen uitgenodigd. Tussen 12 en 16 uur konden zij genieten van een lekker buffet. Verschillende horecazaken uit Mechelen sloegen hiervoor de handen in elkaar. “Uiteraard heb ik niet lang moeten twijfelen om deel te nemen. Kerstmis moet een familiefeest zijn voor iedereen”, vertelt Isabella van traiteurzaak La Cucina d’Isabella. “Dit is een perfect initiatief.”

Collega Christian Michiels van Cosma Foodhouse vult aan: “Wij hebben tijdens de pandemie heel wat steun gekregen van de Vlaamse overheid, dus nu konden we nog eens iets terugdoen. Het buffet is in ieder geval al een succes.”

Quote Het zijn erg bange en emotionele momenten. Mijn man en vader zijn nog in Oekraïne. We maken ons veel zorgen. Zeker op dagen zoals deze wanneer we graag allemaal samen zijn Maria (32)

Onder de aanwezigen was ook de 32-jarige Maria uit Oekraïne. Zij woont sinds negen maanden in Mechelen samen met haar dochtertje Sofie (8), zus Daria (34) en moeder Olena (59).

Het viertal ontvluchtte het Oekraïense Zaporizhzhia omwille van de oorlog met Rusland en huurt in de Mechelse woonwijk Nekkerspoel een appartement. “Voor ons is het niet echt gemakkelijke geweest het afgelopen jaar. Ook nu zijn het nu erg bange en erg emotionele momenten. Mijn man en vader zijn nog in Oekraïne. We maken ons veel zorgen. Zeker op dagen zoals deze wanneer we graag allemaal samen zijn”, vertelt Maria. “We hebben gisteren wel al even met elkaar gebeld. Blijkbaar is alles in orde daar. Met dit initiatief kunne we onze gedachten even verzetten.”

Vervolg

Om alles in goeie banen te leiden konden de Foodsavers, de stad Mechelen en Horeca Mechelen beroep doen op enkele vrijwilligers van het Scheppersinstituut. “Sinds de opstart van het project werken we al samen. We zamelden dan voedsel in en waren de plek waar mensen het eten kon komen ophalen”, vertelt algemeen directeur Hamid Riffi. “Toen de vraag kwam om vandaag te komen meehelpen, twijfelden we geen seconde.” De organisatie blikt alvast tevreden terug op de Warme Kerstmaaltijd: “Volgend jaar hopen we op een vervolg!”

