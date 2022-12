Stad neemt registratie van studieplekken op zich: “Aanbod is ondertussen gegroeid tot meer dan 300 plekken”

Om het overzicht te behouden en het reserveren van een plaatsje eenvoudiger te maken, wordt het volledige aanbod gebundeld op de website van de stad. Het systeem wordt momenteel op punt gesteld en alle nieuwe locaties worden toegevoegd. “Het ticketingsysteem dat we nu hanteren voor de studieplekken in Het Predikheren wordt uitgebreid naar de andere aanbieders en gebundeld op de webpagina van 2800Leeft. Dat is voor iedereen een voordeel en het meest overzichtelijk: andere partners hoeven geen eigen systeem uit te werken, studenten vinden alles snel terug en we hebben een duidelijk zicht op de bezettingsgraad van de plaatsen. In het begin van deze week hadden we 140 plaatsen, ondertussen is dat aanbod gegroeid tot meer dan 300, verspreid over de blokperiode. We gaan op korte termijn ook in gesprek met de Jeugdraad om nog meer zicht te krijgen op hun vraag en het systeem alvast op punt te zetten voor de blokperiode op het einde van het schooljaar” aldus onderwijsschepen Rina Rabau Nkandu (Vld-Groen-M+).