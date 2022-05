Stad neemt deel aan campagne ‘Maai mei niet’

Regio Mechelen Onze weekend­tips voor de regio Mechelen: Van een colorrun tot optredens van lokaal muzikaal talent

Het weekend van 30 april en 1 mei staat voor de deur. Je kan zaterdag en zondag rustig thuisblijven en genieten van het zonnetje, maar je kan er ook op uittrekken met een vriend of met het hele gezin. Ook in de regio rond Mechelen valt er van alles te beleven. Van een colorrun in Bonheiden tot het Lunalia festival in Mechelen.

29 april