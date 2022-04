Stad Mechelen en horeca pakken seksuele intimidatie tijdens uitgaan aan met campagne ‘Vraag naar Angela’: “Speek horecabaas aan wanneer je wordt lastiggevallen”

MechelenMet de campagne ‘Vraag naar Angela’ wil Stad Mechelen seksuele intimidatie of grensoverschrijdend gedrag in het uitgaansmilieu aanpakken. Een tiental horeca-uitbaters, te herkennen aan de blauwe poster met QR-code, steunen het actieplan en werden klaargestoomd om in te grijpen wanneer dergelijk gedrag zich voordoet.

‘Ask for Angela’ werd in 2016 in het leven geroepen binnen het Engelse uitgaansleven. De campagne heeft zowel een sensibiliserend als een preventief karakter. Wanneer slachtoffers van seksuele intimidatie of grensoverschrijdend gedrag vragen naar het fictieve personeelslid Angela, onderneemt het personeel de nodige acties om hen in veiligheid te brengen. Met ‘Vraag naar Angela’ bouwt de stad dus mee aan een veiliger uitgaansleven. “Deze methodiek kadert in een globaal actieplan tegen seksuele intimidatie in het uitgaansleven”, verduidelijkt burgemeester Alexander Vandersmissen (VLD-Groen-M+). “Dit actieplan omvat drie fases: opleidingen voor het personeel, sensibilisering vanuit de horecazaken en uitbreiding naar andere sectoren. Vele steden en gemeenten zijn hier zoekende. En hoewel Mechelen geen grote uitgaansbuurten heeft, willen we toch onze verantwoordelijkheid opnemen en samen met de horecabazen experimenteren met nieuwe oplossingen in deze fase.”

Volledig scherm De campagne werd vandaag voorgesteld in horecazaak Bar Popular. Rein De Mayer (Horeca Forma), schepen Abdrahman Labsir, burgemeester Alexander Vandersmissen en raadslid Maxine Willemsen gaven een toelichting © rv

Opleiding

Door een aantal incidenten in cafés van andere steden, besloot Stad Mechelen ‘Vraag naar Angela’ eerst te lanceren in de horecasector. De preventiedienst van de stad ging in dialoog met de uitbaters om hun noden in kaart te brengen. Om een melding van intimidatie of grensoverschrijdend gedrag kordaat en correct te behandelen, voorzag de stad een tweedaagse training in samenwerking met Horeca Forma. Alle deelnemende cafés tekenden present voor deze tweedaagse. “Met ‘Vraag naar Angela’ creëren we een safe space en weten we dat er altijd iemand is, met autoriteit, om tussenbeide te komen”, zegt Maxine Willemsen (VLD-Groen-M+), als gemeenteraadslid initiatiefneemster van het project en zelf slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag in het Mechelse uitgaansleven. “De ondersteuning van de stad in de vorm van opleiding voor de horeca-uitbaters is bijzonder belangrijk. ‘Vraag naar Angela’ is namelijk meer dan info op een poster.”

“Sinds de poster ophangt, spreken mensen me er af en toe op aan”, vertelt Mathis Van de Poel van de Minnestreel. “Ze zijn niet altijd even positief, maar dan is het aan mij om ze toch bewust te maken van het probleem.” Sinds de opstart werd er al effectief gevraagd naar back-up vanuit de Minnestreel. “Mensen vragen dan niet altijd naar Angela, maar bijvoorbeeld naar één van onze medewerkers. En dat maakt eigenlijk niet uit: ze weten dat ze hier terecht kunnen, en dat is het voornaamste. Dan is het opzet van het project geslaagd.” Mechelen werkt ondertussen aan een gelijkaardig verhaal voor de evenementensector.