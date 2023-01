Stad maakt tien schoolomgevingen verkeersveiliger: “Ook op weg naar school kan er geleerd worden”

Mechelen Dief gaat ervandoor met gsm-toe­stel

Bij een inbraak in een handelszaak op de Battelsesteenweg is een dief ervandoor gegaan met een gsm-toestel. Bij de inbraak werd er een deur geforceerd. Eens binnen werd het pand doorzocht. De dader is voorlopig spoorloos, maar wordt opgespoord.

9:30