Stad krijgt opnieuw certificaat van ‘Baanbrekende werkgever’

Mechelaar Senne Goossens gaat met RC Mechelen op bezoek bij ex-club Malinwa voor stadsderby: "Je voelt aan alles dat dit speciaal is"

Zondag staan Racing en KV Mechelen voor het eerst in 17 jaar nog eens tegenover elkaar in een officiële wedstrijd. De laatste Mechelse stadsderby in 2005 werd vroegtijdig gestaakt omwille van supportersgeweld en dus hopen alle Mechelaars komend weekend op een nieuw, sportief elan. De laatste derbyzege van Racing dateert van een jaar eerder, een goal van Slachmuylders in 2004, en als het van doelman Senne Goossens afhangt, schrijft groen-wit dit weekend een nieuw hoofdstuk in de Mechelse geschiedenisboeken.

11 november