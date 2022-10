Stad kondigt einde vijf werven aan: “Geduld wordt beloond”

Een werf is eigenlijk al klaar: het kruispunt Vijfhoek . Sinds maandag is het weer volledig toegankelijk. Met de openstelling wijzigde de verkeerscirculatie. Zo draaiden de rijrichtingen in de Hanswijkstraat en de Graaf van Egmontstraat om.

Deze week vrijdag eindigen de laatste werkzaamheden aan de fiets- en voetpaden op de Liersesteenweg . “De oneven zijde was al langer klaar, maar nu kunnen fietsers en voetgangers zich weer vlot, comfortabel en veilig bewegen over een gloednieuw asfaltfietspad en nieuwe voetpaden langs beide zijden.”

Volgende week eindigen ook de werken aan de fiets- en voetpaden op de Leuvensesteenweg. “Voorheen was het vaak dokkeren over losliggende en uitstekende klinkers. Fietsen over het nieuwe asfalt is een plezier. We zijn blij dat AWV ervoor koos om dit aan te pakken”, zegt de schepen dankbaar.