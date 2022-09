Stad komt met winterplan voor energiebesparing: minder straatverlichting, kantoren dicht en geen schaatspiste

Mechelen Inbrekers forceren deur van apparte­ment

Op de Brusselsesteenweg in Mechelen hebben dieven ingebroken in een appartement op de eerste verdieping. De daders geraakten binnen door de deur van de flat te forceren. Eens binnen werd het pand doorzocht. Of er ook een buit werd gemaakt, is niet duidelijk. Dit zal door de bewoners nog moeten worden nagegaan.

23 september