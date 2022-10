Stad jaagt op sluikstorters tijdens Week van de Handhaving

Mechelen 69-jarige man rijdt met Jaguar over voetgan­gers­brug en vervolgens in bushokje: “Er hing een goede engelbe­waar­der”

Als bij wonder zijn er zaterdagmiddag niet meer slachtoffers gevallen bij een spectaculair ongeval op het Hoogstratenplein. Een wagen reed over de fiets- en voetgangersbrug van Nekkerspoel om tot stilstand te komen in het bushokje.

2 oktober