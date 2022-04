Stad eert “levend archief” met prijs voor Culturele Verdienste

Bonheiden Eerste editie van ‘colorrun/walk’ aan Berentrode: “Elke deelnemer krijgt een zakje kleurpoe­der”

Team Sport & Jeugd van Bonheiden organiseert op zaterdag 30 april een eerste editie van een ‘colorrun/walk’ in samenwerking met Bonheiden Atletiekclub. Deelnemers krijgen de keuze uit een parcours van 3 of 5 km. “Langsheen het parcours word je in diverse kleurpoeders ondergedompeld bij speciale kleurzones. Je komt ook enkele leuke obstakels tegen waar je op, over of onderdoor moet. Uiteraard is er niets leuker dan zelf ook kleurdouches uit te delen aan vrienden of familie, daarom krijgt elke deelnemer een zakje kleurpoeder bij het vertrek. Extra zakjes kleurpoeder kunnen aangekocht worden ter plaatse”, klinkt het. Inschrijven doe je via www.berentrode.be of mail naar sport.jeugd@bonheiden.be. Inschrijven en betalen de dag zelf is mogelijk zolang er plaatsen beschikbaar zijn. Het evenement start om 14 uur aan sportcentrum Berentrode.

11:56