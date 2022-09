Stad bedankt én inspireert werkgevers: “Aantal leefloners met 10 procent gedaald”

Mechelen Dronken man riskeert 9 maanden cel voor agressie tegen politie na arrestatie: “Hij greep een van de agenten bij de geslachts­de­len vast”

Het parket heeft een celstraf van 9 maanden gevorderd tegen A.D. uit Mechelen. De Mechelaar stond terecht voor agressie tegenover de politie. In mei 2022 greep hij in de geslachtsdelen en schopte hij tegen de schenen van agenten nadat de politie hem in dronken toestand had gearresteerd.

21 september