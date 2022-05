Stad bedankt Bellemadam met elektrische fiets

Mechelen Drank, kledij én juwelen gestolen bij woningin­braak

In de Dageraadstraat in Mechelen heeft een dief ingebroken in een woning. Hij ging ervandoor met een hele buit. Zo werd er onder meer drank, kledij, een gereedschapskoffer én een partij juwelen gestolen. De politie van Mechelen-Willebroek is een onderzoek opgestart. Volgens de eerste vaststellingen geraakte de dief binnen zonder enig spoor van inbraak achter te laten.

2 mei