Springende leerlingen testen fiets- en voetgangersbrug van 115 ton

Muizen Pizzakoe­rier zonder rijbewijs loopt tegen de lamp nadat hij verkeerde richting inreed

In de Neerstraat in Muizen bij Mechelen heeft de politie van Mechelen-Willebroek een 16-jarige pizzakoerier tegengehouden. Hij reed in de tegenovergestelde richting. De tiener beschikte niet over een rijbewijs.

11:34