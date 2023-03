Sportsite Uilmolenweg uitgesteld naar volgende bestuursperiode na beslissing Raad van State

De ontwikkeling van de bestaande voetbalterreinen op de hoek van de Hombeeksesteenweg en de Uilmolenweg is een van de belangrijke beloften uit het bestuursakkoord op het vlak van sport, maar zal niet worden gerealiseerd.

Bedoeling was om rondom een nieuw gebouw een rugbyveld, een kunst- en natuurgrasveld voor voetbal, multifunctionele beachsportterreinen, een verhard multisportveld en een Finse piste te realiseren, alsook een nieuwe parking voor het Vrijbroekpark.

Afgelopen zomer werd na een negatief advies van de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie al vergunningsaanvraag ingetrokken, omwille van een uitspraak van de Raad van State is het project nu helemaal terug naar af.

Het rechtscollege besliste om het deelplan ‘Vrijbroekpark’ van het ruimtelijk uitvoeringsplan zonevreemde recreatie (RUP ZVR), nodig om het gebied te kunnen ontwikkelen, te vernietigen nadat een grondeigenaar een procedure was gestart.

Niet snelste oplossing

“Dit hadden we uiteraard liever anders gezien, maar de realiteit is wat ze is”, vertelt Sportschepen Abdrahman Labsir. “Uitstel is geen afstel. Het sportpark op Uilmolenweg blijft een gedragen prioriteit van de stad, met grote meerwaarde voor alle sportpartners en Mechelaars. We gaan gewoon verder met dit project.”

Gedeputeerde voor recreatiedomeinen Mireille Colson bevestigt dat: “Provincie Antwerpen is bereid om samen te blijven investeren zodat een parking aan het provinciaal domein Vrijbroekpark in zicht komt.”

De komende periode gaan stad en provincie aan de slag met de feedback van de Raad van State om de rechtsgeldigheid in orde te krijgen. Kostprijs: 300.000 euro. “Dat traject staat niet garant voor de snelste oplossing, maar is wel de meest duurzame en sport-minded optie. Zo hypothekeren we geen veelbelovend sportproject”, klinkt het.

Volledig scherm Een eerste ontwerp voor sportsite Uilmolenweg in Mechelen. © Tijdelijke Maatschap Archilles – Omgeving

Schrale Hamme

Het arrest is in de eerste plaats slecht nieuws voor Rugby Mechelen, dat als eerste naar de sportsite zou verhuizen. De club is gevestigd op de Schrale Hamme in Hombeek, maar dat verkeert in een slechte staat.

Bij wijze van overbrugging injecteert de stad daarom 50.000 euro in de heropwaardering van het gebouw. “In afwachting van de verhuis naar de Uilmolenwegsite is de ondersteuning een welgekomen hulp om ons clubhuis tijdelijk te renoveren”, vertelt Olivier Wellens van Rugby Mechelen. “Niet het plan dat we allemaal voor ogen hadden, maar we blijven hoopvol voor de toekomst.”

Ook opportuniteit

Volgens Labsir is het uitstel een opportuniteit voor andere sportprojecten die in de pipeline zitten. Zo kent de multifunctionele sportsite in Leest een tekort van 1.000.000 euro door hogere aanbestedings- en eenheidsprijzen, die door de stad zullen opgevangen worden.

Voor SK Heffen staat fase 2 op het programma. Om de aanleg van de jeugdterreinen, de tijdelijke auto- en fietsenparkings en de HS-cabine te realiseren, wordt er een kleine 500 000 euro extra voorzien.

Ook Zennester krijgt mooie perspectieven. De voetbalploeg mag zich opmaken voor de aanleg van een nieuw kunstgrasveld en een extra stadsbijdrage van 250.000 euro.

LEES OOK

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.