Spontaan kabeldefect zet centrum zonder stroom

Mechelen ZALMschool krijgt geen erkenning na negatief rapport van Onderwijs­in­spec­tie: “Zoeken oplossing voor iedere leerling”

De ZALMschool in Mechelen krijgt geen erkenning van de Vlaamse Overheid, na een ‘erg negatief rapport’ van de Onderwijsinspectie. De leerlingen kunnen dit schooljaar nog afronden in de ZALMschool, maar moeten daarna op zoek naar een erkende school. “Het is de eerste keer dat we deze beslissing moeten nemen”, zegt minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). De school zelf denkt niet aan stoppen en en zal een nieuwe erkenningsprocedure opstarten.

23 maart