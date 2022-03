Speelgoedmuseum betrekt bezoekers als feestplanners bij 40ste verjaardag

MechelenHet Speelgoedmuseum bestaat op 23 april exact vier decennia en laat die mijlpaal niet onopgemerkt voorbijgaan. De voorbereidingen voor een groot verjaardagsweekend lopen volop met de hulp van de bezoekers, die worden ingeschakeld als ‘feestplanners’. “Het is dankzij hen dat we onze 40ste verjaardag kunnen vieren”, motiveert coördinator Mieke Dumont.

Zeventien enthousiaste stichters openden het meest speelse museum van het land op 23 april 1982 nadat de eerste plannen twee jaar eerder waren ontstaan tijdens een tentoonstelling over spel en speelgoed in marge van het Folklorefestival in Mechelen. Gaandeweg zou het museum de ganse Nova-toren innemen en uitgroeien tot een trekpleister voor jong en oud, met een groeiend bezoekersaantal.

In 2020 stak corona stokken in de wielen, maar dat hoofdstuk hoopt het museum nu achter zich te hebben gelaten. Bezoekers vinden weer in grote getalen hun weg naar de Nekkerspoelstraat 21 – de verplichte reservatie werd op 2 januari niet zomaar ingevoerd. Bij onze aankomst schalt kinderrumoer ons al tegemoet – de scholen zijn duidelijk terug.

Ganzenbord

En niet alleen zij. Het Speelgoedmuseum werkt al enkele maanden naar een groot verjaardagsfeest toe en niet alleen achter de schermen. 4 tot 9-jarige feestplanners zijn welkom om tijdens doe- en zoektochten mee te bouwen, door outfits te bedenken voor de Playmobilfiguren of slingers en wenskaartjes te maken. Ook online kunnen fans helpen door mee spelletjes te verzinnen voor het verjaardagsweekend, wanneer het Speelgoedmuseum wordt omgetoverd tot een groot ganzenbord met 40 stops.

Volledig scherm Mascotte Nicky. © Speelgoedmuseum

“We willen onze bezoekers betrekken en – net als onze vrijwilligers - een stukje inspraak geven, zodat ze deel uitmaken van het museum. We willen weten wat zij belangrijk vinden en daar ook voor een stukje aan tegemoet komen. Het is tenslotte dankzij hen dat we onze 40ste verjaardag kunnen vieren. We dragen participatie hoog in het vaandel en zullen daar ook in het nieuwe museum op blijven werken”, legt Dumont uit.

Mascotte

Gezicht van de 40ste verjaardag is Nicky, de mascotte van het Speelgoedmuseum en intussen een meisje van 40 jaar. Toepasselijk, zo blijkt. “Spelen is van alle leeftijden. We vinden het dan ook heel fijn intergenerationeel te kunnen werken, dat kinderen kunnen leren van hun (groot)ouders en omgekeerd. Zo leren de opa’s en oma’s over beyblades en kunnen zij op hun beurt vertellen hoe ze zelf met tollen speelden op de speelplaats. Vandaar dat we familierondleidingen organiseren voor verschillende generaties.”

“Dat is wat ouders ook erg appreciëren aan het Speelgoedmuseum”, vult communicatieverantwoordelijke Eefje Boonen aan. “Dat ze hier dingen samen met hun kinderen kunnen doen. Dat blijkt uit de reacties op onze workshops.” Zij is een van de recentere leden van de Speelgoedmuseumfamilie: een teampje van slechts twaalf medewerkers voor toch een imposant museum. “Maar hier kom je altijd met plezier werken”, lacht ze.

Nog twee tijdelijke expo’s

Ook al is het dan druk met én de verjaardag én de voorbereidingen van de verhuis naar het station in de zomer van 2023 én de planning voor nog twee nieuwe tijdelijke expo’s. “We willen hier tot op het einde een volwaardige werking behouden. We willen de resterende tijd in schoonheid afscheid nemen van deze gebouwen om vervolgens op de nieuwe locatie op een vernieuwde manier te kunnen opengaan.”

Meer info op http://www.speelgoedmuseum.be/.

Volledig scherm De verjaardagseditie van het logo van het Speelgoedmuseum. © Speelgoedmuseum