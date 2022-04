Speeldag maakt mogelijk koppeling met Autoloze zondag

“We hebben dit jaar nog het zekere voor het onzekere genomen omdat we niet wisten of we grote evenementen zouden kunnen organiseren. Daarom ook dat de Buitenspeeldag op verschillende locaties plaatsvond”, zegt Labsir.

Toch komt het er mogelijk nog van. “We bekijken of we de Speeldag in het najaar kunnen koppelen aan de Autoloze zondag. Vroeger was die gekoppeld aan sport, maar dat was voor de clubs qua timing niet ideaal. Vandaar dat we op 15 mei een eerste Dag van de sportclub zullen organiseren.”