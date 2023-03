Special Olympics richt zich op scholing jonge kinderen: “Einde maken aan discriminatie en stereotypering”

Vuurwerk of bom, en waarom? Mechels gezin tast volledig in duister na aanslag

“Ik heb in mijn brievenbus gekeken of er geen boodschap in stak, maar niks.” Het gezin uit Mechelen-Zuid, waarvan de woning in de nacht van zondag op maandag het doelwit was van een aanslag, tast volgens de vader volledig in het duister over het waarom.