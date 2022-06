“Sotscop wordt culinair pareltje”: De Partage keert terug op legendarische locatie

Mechelen Drugsafne­mer gooit steen door het raam van dealer

Op de rechtbank van Mechelen heeft woensdag een man zich moeten komen verantwoorden voor vernieling. Op 13 januari gooide hij een steen door het raam. Dat raam was van zijn dealer. Naar eigen zeggen was hij boos geworden omdat hij geld had gegeven, maar geen drugs in de plaats had gekregen. Het parket vorderde een celstraf van 6 maanden en een geldboete tot 1.600 euro effectief. Het hield rekening met zijn zwaar strafregister. “Tussen 2004 en 2021 liep hij maar liefst 19 veroordelingen op. Hij stond op dat moment ook onder begeleiding van de justitie-assistent”, luidde het op zitting. De verdediging betwistte de feiten niet. Meester Frédéric Thiebaut vroeg een straf met uitstel.

