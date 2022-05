Socialisten vieren Dag van de Arbeid met brunch, Rode Parade en Mayday-festival

voetbal derde nationale B Bram Kerckhofs neemt na zeven seizoenen afscheid van Racing Mechelen met de titel: “Kers op de taart zetten”

Na afloop van de wedstrijd kon hij ermee lachen in een komisch analyse-interview op de clubwebsite van Racing Mechelen, maar de prestatie van rechtsachter Bram Kerckhofs (27) en zijn ploegmaats tegen Betekom deed pijn aan de ogen. De titel maakte echter alles goed en tijdens de viering ging overal (terecht overigens) de spons over. Zo kan Kerckhofs in aanloop naar het slotduel bij Sint-Lenaarts vooral terugblikken op zeven mooie jaren in het Oscar Vankesbeeckstadion.

28 april