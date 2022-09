Sociale woonwijk krijgt 729 zonnepanelen cadeau: “Zo betalen ze minder dan het sociaal tarief in deze verschrikkelijke energiecrisis”

Mechelen Mechelen is eerste gaststad van Open Monumenten­dag: “Steden die echt zorg dragen voor hun erfgoed in de bloemetjes zetten”

Erfgoedstichting Herita heeft dinsdag in het aartsbisschoppelijk paleis in Mechelen het programma van de Open Monumentendag 2022 voorgesteld. Niet alleen omdat het aartsbisdom voor het eerst sinds 2017 nog eens deelneemt, het thema is ook duurzaamheid en het thuis van aartsbisschop Jozef De Kesel staat al jaren in de steigers. Bovendien is de Dijlestad de eerste gaststad van de hoogmis voor iedereen die een beetje belangstelling heeft in ons erfgoed.

6 september