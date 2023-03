Slijpschijf gestolen uit tuinhuis

“Aanslagen worden schering en inslag”: Mechelaars verontrust door vierde explosie op goed een maand tijd

“Die aanslagen zijn schering en inslag aan het worden.” De Mechelaars zijn er niet gerust op nadat in de nacht van zaterdag op zondag opnieuw een explosief ontplofte in hun stad, dit keer in de Zwartzustersberg. Het is al de vierde aanslag bij de Maneblussers op een dikke maand tijd. “Vandaag of morgen vallen er slachtoffers.”