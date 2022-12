Sjarabang sluit pact met de duivel: “Leg ons onder de kerstboom”

MechelenSjarabang heeft een pact gesloten met ‘duivel in transport’ Van Dievel. De firma in Mechelen Noord huurt als eerste werk van het creatief atelier voor mensen met en zonder beperking. Andere bedrijven en particulieren wordt gevraagd het mooie voorbeeld te volgen. “Leg ons onder de kerstboom”, vraagt oprichtster Marleen D’Joos.

Sjarabang ging twaalf jaar geleden van start. “Intussen tellen we 101 activiteiten. We hebben een zangkoor en een theatergroep en organiseren jaarlijks een kunstenfestival voor 1.200 bezoekers”, zegt D’Joos. Maar de hoofdmoot blijven ateliermomenten.

“Kunstenaars beslissen zelf of ze hun werk meenemen naar huis of dat ze het afstaan of verkopen. Dat laatste bijvoorbeeld om de jaarlijkse reis of extra ateliermomenten te betalen. Intussen hebben we 400 werken in depot. Het is tijd om daarmee naar buiten te komen.”

Kunstpakt

Sjarabang zoekt bedrijven en particulieren om een ‘Kunstpakt’ mee aan te gaan en hun muren op te fleuren met gehuurde ‘kunst met een hart’. “Daardoor worden onze kunstenaars extra in hun kracht gezet en krijgen ze de waardering die ze verdienen”, zegt de oprichtster.

Belangrijk: het moet de vzw ook opbrengen. “Onze vzw kan geen beroep doen op grote werkingsmiddelen via subsidie. We zetten daarom in op cultureel ondernemerschap. We slaan als sociaal-culturele organisatie een brug naar het bedrijfsleven.”

Volledig scherm Sjarabang lanceert pakkende uitleendienst bij Van Dievel, met Louis De Wael, Rina Rabau Nkandu, Stijn Michiels, Mia De Wael, Marleen D'Joos en Jan De Wael. © David Legreve

Gewoon Stijn

De eerste brug die wordt gebouwd, is met familiebedrijf Van Dievel. CEO Louis De Wael ziet het hangen van zes werken als de start van een duurzame samenwerking. “Onze medewerkers kunnen genieten van kunst op kantoor en we kunnen ons sociaal engagement tonen aan iedereen die over de vloer komt. Het zorgde meteen voor een andere vibe en enthousiasme, beter dan een klassieke teambuilding.”

De banden waren al kort. Stijn Michiels (30), de zoon van financieel directeur Mia De Wael, gaat al jaar en dag naar Sjarabang. “Hij kan dat niet meer missen. Hij is daar gewoon Stijn”, vertelt zijn mama. “Ik schilder, speel toneel en zing”, vertelt de creatieveling.

Een schilderij van zijn goede vriend Jurgen is een van de zes werken die de muren van Van Dievel sieren. Stijn werkte er drie weken aan. “Wat betekende dat zijn kameraad ook drie weken dezelfde kleren moest dragen”, lacht D’Joos.

Kansenfabriekje

Van Dievel is op zich al een kansenfabriekje en niet alleen omdat het bedrijf zijn kantoren heeft in een vroegere beschutte werkplaats. Iedereen is welkom op het jobcafé dat om de twee weken wordt georganiseerd. Louis De Wael: “We bezitten een enorme diversiteit onder onze medewerkers. Wij kijken niet naar beperkingen, maar naar sterke kanten en hebben een eigen opleidingsploeg.”

Sjarabang hoopt dat het initiatief met steun van kunstencentrum Nona na Van Dievel nog bedrijven en particulieren warm kan maken. Alle beschikbare werken en de tarieven zijn te vinden op www.kunstpakt.be.

Schepen van Participatie Rina Rabau Nkandu moet niet meer worden overtuigd en kocht recent een werk van Sjarabang. “Het is een cadeau om zo’n werking in je stad te hebben.”

