Sigaretten gestolen bij inbraak in handelszaak

Mechelen Gedetineer­de betwist drugsbezit in de gevangenis: “Het kunnen ook kruimels tabak geweest zijn”

Een man die momenteel in de gevangenis van Mechelen zit, heeft zich maandag voor de rechter moeten komen verantwoorden voor het bezit van drugs in zijn cel. Het ging om een kleien hoeveelheid cannabis. Deze werd in oktober 2020 aangetroffen bij de beklaagde na het douchen. De man ontkende het bezit van de cannabis in de gevangenis. Zijn advocaat sprak vandaag op zitting over kruimels. “Die mogelijk tabak of kruiden waren”, klonk het. “Alleen konden we dit niet meer controleren want de drugs kon niet meer worden getraceerd voor verder nazicht.” De verdediging vroeg dus de vrijspraak, het parket eiste een effectieve celstraf van 8 maanden effectief en een geldboete tot 8.000 euro.

21 maart