Sebert rijdt ‘Everesting challenge’ op oefenberg van Remco Evenepoel

Sebert is eigenaar van Personal. Sportpraktijk in Mechelen en Putte en de oprichter van MoonRiders, een open community voor gepassioneerde fietsers die zich willen inzetten voor het goede doel met de fiets als het voornaamste strijdmiddel.

Zoals hijzelf dus. Om aan de 8.848 meters van de hoogste berg ter wereld te halen, moet hij zesentwintig keer de Coll de Rates op. Een flinke uitdaging: de ‘Rates’ is de vaste trainingsberg van onder meer Remco Evenepoel, Victor Campenaerts en Tadej Pogaçar. Hij ook de eerste zijn die de Everesting challenge op die berg probeert tot een goed einde te brengen.

339,5 km

Sebert schat dat hij ruim negentien uur zal doen over de “heroïsche uitdaging”, goed voor 339,5 km aan een gemiddeld stijgingspercentage van 5,2 procent. “’Aim High, Dream Bigger’, dat is de ambitieuze levensleuze die mijn team en ik elke dag met zich meedragen. Wel, deze challenge past perfect in dit plaatje: ik ga 200 procent voor de 8.484 hoogtemeters.”

Een beetje gek zijn doet geen zeer, zegt hij, al beseft hij dat het wel degelijk pijn zal doen. “Fysiek, maar vooral mentaal. Dat zal de grootste uitdaging zijn. De beklimming an sich al eentonig zijn, zeker als ik in het donker begin boven te komen, zal ik een mentale tik krijgen.”

Mont Ventoux

Al kan hij bogen op een goed gestel. “Ik rijd al van mijn 12-13 jaar met de koersfiets, als puber reed in de Alpen. Ik ben ook al een aantal keer de Mont Ventoux opgereden, soms twee of drie keer per dag. Maar meer dan 5.000 klimmeters heb ik toch nog niet vaak aan een stuk gereden. ’t zal ’t een en ’t ander worden.”

Hij kende vorig jaar een goede voorbereiding, maar had begin dit jaar pech. “Ik liep een dikke maand vertraging op in januari door een coronabestemming en daarna nog een voedselintolerantie. Een snelste tijd zal ik niet halen.”

Een ware held

De uitdaging past in de MoonRiders on Tour, de ‘warmste fietsvakantie’ van 2 tot 9 april in Calpe in het teken van het goede doel, en krijgt de steun van VeeloHeero, dat wieleroutfits maakt. “Sebert’s uitdaging sluit perfect aan bij waar we bij VeeloHeero voor staan: uniek, een beetje gek en met het hart op de juiste plaats”, zegt Jan Vernaillen (41) van VeeloHeero.

“Hier zetten we graag mee onze schouders onder. We zijn trots dat Sebert zijn challenge in onze outfit zal bedwingen. Want… A true VeeloHeero rides the right stuff.”

8.848 euro

De opbrengst gaat integraal naar het deelfietsenproject van G-Sport Vlaanderen. “Ik heb een goede band met Piet den Broer, G-sportambassadeur in Mechelen, en kom elke dag in contact met mensen met een beperking. Zij hebben echt onze steun nodig”, weet hij.

Sebert laat zich sponsoren. Hij hoopt de kaap van 8.848 euro te halen. De actie steunen kan via https://steunactie.be/actie/everesting-challenge-tvv-g-sport/-7927.