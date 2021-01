School zet opnames met leerlingen zonder mondmasker stop na kritiek: “We móesten ons mondkapje afdoen, terwijl we een halfuur dicht bij elkaar stonden”

Mechelen Dief steelt laptop en geld uit wagens

10 januari In de Olmenstraat in Mechelen kon een dief ongezien inbreken in een personenwagen die geparkeerd stond op de openbare weg. Hij doorzocht het voertuig en ging aan de haal met wat wisselgeld en een bankkaart. Ook een wagen in de Plataanstraat in Mechelen werd geopend zonder sporen van braak na te laten, hier werd een laptop gestolen.