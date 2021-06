School verontschuldigt zich na weigeren van ‘te blote’ leerlingen aan poort: “Beseffen dat deze aanpak een heel nare indruk heeft nagelaten”

MechelenNadat op dinsdag leerlingen aan de schoolpoort van COLOMAplus in Mechelen werden geweigerd wegens “te luchtige” kledij , maakt de school vandaag nieuwe afspraken. Zo kunnen leerlingen die zich niet aan de kledingvoorschriften houden kledij lenen van de school. In een mededeling naar de leerlingen verontschuldigt het zich over de aanpak van de kledingcontrole. “We stellen vast dat de kledingvoorschriften te vaag en niet duidelijk genoeg zijn, waardoor willekeur dreigt te ontstaan."

De directie van COLOMAplus stuurde vandaag een mededeling rond de kledingcontrole van dinsdag door naar leerlingen, leraren en personeelsleden. “Na alle commotie van gisteren omtrent de kledingregels en de naleving ervan door leerlingen en personeelsleden, hebben we geluisterd naar de verhalen van verschillende leerlingen, ouders en medewerkers die toezicht hielden aan de poort. Vanmorgen stelden we ook vast dat het overgrote deel van de leerlingen in orde was met de kledingvoorschriften. We willen al deze leerlingen hiervoor bedanken”, valt er te lezen.

Quote Op geen enkel moment is het de bedoeling geweest om de integri­teit van leerlingen te schenden, leerlingen te discrimine­ren, leerlingen leerkansen te ontnemen of de werkdag van ouders of de lesdag van leraren in de war te brengen COLOMAplus in mededeling naar leerlingen en ouders

“We stellen wel vast dat de kledingvoorschriften te vaag en niet duidelijk genoeg zijn, waardoor willekeur dreigt te ontstaan. Daarnaast was de manier waarop de school gisteren de naleving van de afspraken heeft gecontroleerd, niet altijd correct. Daarom willen we ons verontschuldigen bij die leerlingen, ouders en personeelsleden die zich gisteren onheus behandeld gevoeld hebben door de kledingcontrole. Op geen enkel moment is het de bedoeling geweest om de integriteit van leerlingen te schenden, leerlingen te discrimineren, leerlingen leerkansen te ontnemen of de werkdag van ouders of de lesdag van leraren in de war te brengen. We hebben de impact van onze aanpak foutief ingeschat en beseffen dat deze aanpak gisteren een heel nare indruk heeft nagelaten op tal van leerlingen en ouders.”

Afspraken

Leerlingen die in strijd zijn met de kledingvoorschriften zullen bij COLOMAplus niet meer naar huis gestuurd worden. Wie in strijd is met het schoolreglement, wordt aangesproken, krijgt een waarschuwing en de ouders zullen gecontacteerd worden. “Wie andere kledij bij zich heeft, wordt verzocht zich om te kleden op school, in toiletten of kleedruimtes. Wie geen andere kledij bij zich heeft, kan kledij van de school ontlenen”, is één van de nieuwe afspraken. “We respecteren te allen tijde de integriteit van leerlingen en personeelsleden. Indien blijkt dat er kledij getoond wordt die in strijd is met het schoolreglement, zal de leerling gevraagd worden zich in regel te stellen. Op 1 september volgend schooljaar verduidelijken we de kledingafspraken zodat het voor elke leerling, ouder en collega duidelijk is wat kan en wat niet kan.”

Rust

Bij de start van volgend schooljaar zal er een traject lopen met zowel de leerlingenraad, het oudercomité als de pedagogische raad en het lokaal comité om tot gedragen en duidelijke kledingregels te komen. “We weten dat sommige leerlingen via sociale media oproepen om vandaag en morgen de afspraken op school na te leven en vrijdag ‘all the way’ te gaan. We durven er echter op vertrouwen dat het zo ver niet hoeft te komen. Wij hopen dat de rust op school kan terugkeren en dat leerlingen zich verder kunnen concentreren op hun examens en schoolopdrachten.”